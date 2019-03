Katzen würden Whisky saufen

In der Brexit-Diskussion haben sich die Schotten bislang verdächtig ruhig verhalten. Das dürfte daran liegen, dass sie im Gegensatz zu den Engländern einen Plan haben. Diese berufen sich ja nur auf ihre Vergangenheit - die Schotten dagegen verkaufen ihre ruhmreichen Leistungen. So wurde vor fünf Monaten eine Flasche Whisky der Marke Macallan um 947.000 Euro versteigert. Gebrannt wurde das Tröpfchen 1926. Zur selben Zeit sagte George Bernard Shaw: "Whisky ist flüssiges Sonnenlicht." Das ist Marketing! Und was haben die Engländer in der Hinterhand? Whiskas. Dieses Katzenfutter wird seit 1958 in Melton Mowbray in der Grafschaft Leicestershire produziert. Aber auch in Niedersachsen und im Burgenland. Diese europäische Erfolgsgeschichte beweist: Katzen würden gegen den Brexit stimmen - und Whisky saufen.