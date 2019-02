Zwei Hähne im Politikerkorb

Nach dem chinesischen Kalender wurde am 5. Februar Neujahr gefeiert. Mehr noch: Es wurde das "Jahr des Schweins" ausgerufen. Nach Durchsicht der Geburtsdaten unserer Spitzenpolitiker hat Pamela Rendi-Wagner das große Los gezogen. Im chinesischen Horoskop ist sie "Schwein". Dieses arbeitet so lange für ein Ziel, bis es erreicht ist. Sebastian Kurz dagegen ist "Hase". Der arbeitet unauffällig, aber mit methodischer Präzision. Beate Meinl-Reisinger ist "Pferd" und stürzt sich wagemutig in alle Aufgaben. Peter Pilz ist "Schlange". Die mag die schönen Dinge des Lebens.