Da ist einiges im Busch, im südafrikanischen Dschungelcamp

Heute reisen wir vom Gipfel des Genusses bis in die kulinarischen Niederungen der Stars und Sternchen - inklusive Rassismus-Eklat.

Der wöchentliche Einkehrtipp kommt heute von Rudolf Stadler. Der Mann kennt sich aus. Schließlich kontrolliert er Gastro-Betriebe, ob sie die Voraussetzungen für das AMA-Gütesiegel erfüllen. Unser positiver Ansatz, dass wir gute Betriebe vor den Vorhang holen, habe ihm sehr gefallen, meinte er. Sein kulinarisches Kleinod befindet sich übrigens mit dem Hotel Bergheimat in Mühlbach. Die Hausherrin dort, Sieglinde Kögl-Plenk, hat eine schöne Küchenphilosophie: "Am liebsten verwendet sie in ihrer Küche Zutaten, die sie von ihrem Fenster aus wachsen und gedeihen ...