Wir fordern: Nährpflicht statt Wehrpflicht!

Die nahende Impfpflicht wirft viele Fragen auf. Etwa jene: Warum verpflichtet uns der Staat nicht zu einer ordentlichen Ernährung?



Teufelsküche SN

Vor zwei Wochen wurden an dieser Stelle - sagen wir einmal - von verbesserungsfähigen Küchenleistungen in Wirtshäusern und Sternerestaurants berichtet. Seitdem hagelte es Nachrichten im Posteingang der Teufelsküche. Da wurden uns allerhand Grausligkeiten über die Gastronomie zugetragen. Vor allem aber wollten die meisten wissen, in welchem Gasthof wir den Teller fast unangetastet stehen ließen, obwohl wir doch einen Bärenhunger hatten.

Dazu muss klar gestellt werden. Wir stellen prinzipiell keine Wirte namentlich an den Pranger. Jeder kann einen schlechten ...