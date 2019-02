Was ist das für eine Welt, in der ein Kilogramm Schweineschale billiger sein kann als drei Äpfel? Eines ist sicher: Sie ist arm dran.

Der World Wildlife Fund ist sauer. Zu Recht! So schimpfte etwa Helene Glatter-Götz, Expertin für nachhaltige Ernährung: "Marktschreierische Rabatte fördern den massenhaften Absatz von Billigfleisch, das oft unter schlechten ökologischen Bedingungen zulasten des Tierwohls hergestellt wird." Der Teufelsküche fällt da zunächst das Wort "Tierwohl" auf. Wenn dieses Wort für Nutztiere angewandt wird, die im besten Fall stressfrei geschlachtet werden, was sind dann Haustiere wie Hunde und Katzen? Luxusviecher? Was aber das Billigfleisch betrifft: Ja! Es ist eine Sauerei, um welche Peanuts heute das Fleisch gequälter Tiere verschleudert wird. Der WWF nahm in seiner Aussendung die Supermärkte in die Pflicht. Dabei ist die Preisgestaltung dort immer noch ein Lercherl, wenn man sie mit dem Preisdumping des Großhandels vergleicht. Das Kilogramm Schweineschale wurde dort schon um 2,99 Euro gesichtet. Noch einmal zum Mitschreiben: Um zwei Euro neunundneunzig! Dafür kriegen Sie im Bioladen drei Äpfel der Sorte Boskop (wenn Sie Glück haben). Ein weiteres Angebot: Economy Hirschkeule, entvliest aus Spanien: 11,99. Aha. Economy? Vermutlich durften die Keulen nicht Businessclass fliegen. Sonst wären sie nicht so billig. Wie das Rind aus Neuseeland nach Österreich gekommen ist, dessen Filet im Großhandel derzeit um 17,99 Euro das Kilogramm zu haben ist, das konnten wir leider nicht mehr recherchieren. Auf Nachfragen wie diese reagieren Marktschreier zumeist einsilbig. Das klingt so: "Hä?!" Derselbe Großhändler verkauft heimische Rinderfilets übrigens um angemessene 35,99 Euro. Hand aufs Herz: Heimisches, frisches Rinderfilet um 35,99 pro Kilogramm? Oder ein um die Welt gereistes und in Gasen verpacktes Rinderfilet aus Neuseeland um 17,95? Da kommt man ins Überlegen, oder? Nach dem Motto: "Das Fleisch ist billig - und der Wille ist schwach."