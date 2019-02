Ein Tag voll brennender Begierde und katholischen Humors

Von Licht allein kann man ebenso wenig leben wie von Luft und Liebe. Gut, dass es den Valentinstag gibt. Der steht für gutes Essen und ordentliches L(i)eben.

Vorige Woche widmeten wir uns der Tier- und Pflanzenquälerei. Daraufhin erhielten wir Post von einem lieben Leser. Er meinte, dann müsse man wohl auf Lichtnahrung zurückgreifen. Nur mit dieser esoterischen Form der Nahrungsaufnahme würde sich der Mensch keinen Foltervorwürfen mehr aussetzen. Der Gedanke ist interessant. Anhänger dieser Methode behaupten tatsächlich, dass man sich mit Licht feinstoffliche Energie zuführen könne. In der Praxis führt diese lebensverneinende Methode früher oder später freilich zum Tod. Lichtnahrung ist also eher Menschenquälerei. Dass der Mensch dabei aus ethischer Sicht seine blütenweiße Weste behält, ist also nur ein schwacher Trost. Die Teufelsküche gibt aber auch zu bedenken, dass niemand weiß, ob Licht bei der Verdauung gequält wird. Das Resultat ordnet der Volksmund übrigens mit einer Redensart eindeutig dem Snobismus zu: "Der glaubt auch, dass aus seinem A... Licht kommt."