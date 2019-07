Wo Wurst draufsteht, soll in Zukunft auch echte Wurst drin sein. Wie sich dieser EU-Vorschlag wohl auf die Zimtschnecke auswirkt?

Nachdem die Spitzenjobs in der EU halbwegs besetzt sind, walzen sich die Ausschüsse schon an die ganz großen Themen ran. Dem EU-Parlament liegt ja bereits seit Monaten ein Entschließungsantrag des Agrarunterausschusses vor, der eine lustige Idee umsetzen soll. Künftig, so ...