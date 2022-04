Der Knödel ist gut, es liebt ihn der Herr

Der Regisseur Kurt Palm hat ein Kirchenlied kulinarisch verfeinert. Den Erben des Komponisten hat das gar nicht geschmeckt.

Wer kennt es nicht? Das Kirchenlied "Danke für diesen guten Morgen". Tausendmal gesungen, zigtausendmal gesummt. Nie ist was passiert. Und jetzt sowas. Der oberösterreichische Regisseur Kurt Palm bediente sich für sein dystopisches Theaterstück "This is the End, my Friend" einer leicht abgewandelten Version dieses Lieds von Martin Gotthold Schneider. Palm ließ seine Schauspieler zu einer Polonaise "Danke für diesen Selchfleischknödel" singen. Auf den ersten Blick ist das eine runde Sache, die mit der Kirche kompatibel ist. Die Zeile verweist darauf, ...