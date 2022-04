Der Traum vom Café Grünbaum in Hitlers Geburtshaus

Wir wollen alle eine bessere Welt. Deshalb sollten wir öfter gute Verbindungen herstellen. Beim Essen, Trinken und Reden.

Denkt man an Braunau am Inn, dann denkt man an - genau - Klaus Eberhartinger. Der Frontmann der Ersten Allgemeinen Verunsicherung ist noch heute stolz darauf, dass er dort im "Glasscherbenviertel" Laab aufgewachsen ist. Einmal sagte er der Teufelsküche:

"Laab! If you can make it there - you can make it everywhere." Dieses Zitat führt uns direkt nach New York. Dort starb 1957 ein weiterer prominenter Braunauer: Egon Ranshofen-Wertheimer. Er war ein bedeutender Diplomat und Journalist. Von der ...