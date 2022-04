Fasten ist allerhand. Nur eines ist es nicht: Ernüchternd.

Ab Sonntag dürfen wir wieder essen und trinken was wir wollen. Dabei wäre es besser, wenn wir einfach weiter fasten würden.

Nur noch drei Tage, dann hat das Fasten ein Ende. Das ist schade. Denn selten habe ich so bewusst genossen, wie in den letzten sechs Wochen. All diese knusprigen Fischfilets von Zander, Stör, Huchen und Wels. Zunächst dachte ich noch: Was für eine Einfalt. Dann experimentierte ich mit unterschiedlichen Saucen. Über Knoblauch und Safran landete ich bei meiner absoluten Lieblingssauce für leichte Gerichte. Das ist eine bretonische Butter-Zitronen-Sauce. Die erinnerte mich sofort an ein herrliches Gemüsegericht: Artischocke mit Butter-Zitronen-Sauce. Das ...