Die Lösung liegt weit zurück

In den vergangenen Monaten wurde in der Gastronomie nur noch der Teufel an die Wand gemalt. In Form von Energiepreisen, dem Siegeszug von Fertiggerichten und vor allem wegen des eklatanten Personalmangels. Mit Jammern kommen wir aber nicht weiter. Was helfen könnte? Das Beschreiten neuer Wege - die uns in die Vergangenheit führen.

Der erste Weg fiel uns ein, als ein befreundeter Chef einer Pizzeria erzählte, dass er für seinen Pizza-Bäcker eine Wohnung auftreiben muss, weil dieser sonst kündigt. ...