Die wundersame Brotvermehrung

Ein Franzose hat einen Häcksler entwickelt, der aus altem Brot Mehl macht.

Rechtzeitig vor Ostern erreichte uns eine Depesche aus Frankreich. Dort kam in Bäckereien in den letzten Monaten Recyclingmehl so richtig in Mode. Das ist eine gute Nachricht. Denn das Wegwerfen von Brot ist nicht nur zu Ostern eine Schande. Im Dokumentarfilm "We Feed the World" wurde 2005 der Vergleich gezogen, dass Wien so viel Brot wegwirft, wie Graz benötigt. Die Grazer werfen aber selbst sündhaft große Mengen weg. Weshalb dann jährlich in ganz Österreich mehr als 200.000 Tonnen Brot im ...