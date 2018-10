Ein guter Koch geht auf den Markt - aber er bedient ihn nicht

Im Herbst werfen die Guides wieder mit Auszeichnungen um sich. Kluge Köche sollten ihre Köpfe einziehen - und von Charles Aznavour lernen.

Wenn er wollte, dann könnte ein Koch die Gäste seines Restaurants so begrüßen: "Guten Tag, ich habe zwei Sterne vom Guide Michelin,

drei Hauben vom Gault Millau, fünf Sterne im

Guide À la Carte, vier Gabeln vom Falstaff, vier Kochlöffel vom Schlemmerverlag und fünf Hauben vom Restaurant & Hotel Guide sowieso." Und diese Guides sind nur die Spitze des Eisbergs. Es könnte also gut sein, dass in gehobenen Restaurants keine Gäste, sondern nur noch Tester an den Tischen sitzen.