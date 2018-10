Hosianna Hostia! Oder: "Der scheinheilige Trinkgeld-Code"

Wirte und Gäste stehen sich oft misstrauisch gegenüber. Das war schon immer so: Schließlich haben die Wörter "Gast" und "Feind" denselben Ursprung.

Angesichts der Diskussion, ob Leitungswasser in der heimischen Gastronomie kostenpflichtig werden sollte, haben wir uns vorige Woche

erlaubt, auf andalusische Verhältnisse hinzuweisen. Dort werden nicht selten kostenlose köstliche Tapas zu Getränken gereicht. Meinem Kollegen ging es in Sizilien nicht anders. Er hat zum Beweis gleich ein Foto geschickt (siehe rechts). Bei ihm war es eine Art italienische Brettljause, die ihm und seiner Frau zu zwei Getränken serviert wurde. Auch der ehemalige Herausgeber des Gault Millau, Michael Reinartz, hat uns Fotos geschickt. Und zwar aus der Provence, wo er neben der Aufmerksamkeit, Chips, Oliven und Brötchen mit Tapenade zum Aperitif zu reichen, auch die Vielfalt der amuse gueule hervorgehoben hat. Diese sind auch in Österreich in guten Häusern als "Gruß aus der Küche" bekannt. Der französische Begriff erscheint uns charmanter: Denn ins Österreichische übersetzt heißt amuse gueule "Goscherl-Erfreuer". Nach so einer galanten Aufmerksamkeit kann der Abend ja nur noch schön werden.