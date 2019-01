Ein Lob den Fehlern, der Vergesslichkeit und der Schlampigkeit

Was ein angeblicher Fehler mit Kartoffeln, Sokrates, Tee, einem Hirten, einem Metzger und vor allem mit Avocados zu tun hat.

Kürzlich wurde in der Teufelsküche das Sprichwort "Die dümmsten Bauern ernten die größten Kartoffeln" erwähnt. Wir zogen daraus den Schluss, dass dann die klügsten Bauern wohl die kleinsten Kartoffeln im Sack haben. Das sei so nicht richtig, ließ uns Herr Herbert R. wissen. Er meinte: "Der wahre Grund, warum der dumme Bauer die größten Kartoffeln erntet, ist, dass er auf dem ertragreichsten Boden seiner Landwirtschaft nicht Weizen oder Hafer, sondern die weniger lukrativen Kartoffeln anbaut." Dieser Bauer sei also wegen der falschen Nutzung seines Bodens dumm. Er würde nicht wegen seines Geschicks, sondern trotz seiner Dummheit, die größten Kartoffeln ernten.