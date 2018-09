Ein Loblied auf weiße Nieren, Prärie-Austern und Stierblut

In Serbien fand kürzlich die 15. Hoden-Koch-WM statt. Ein guter Grund, um diese zarte Köstlichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen.

Im Jahr der Fußball-WM ist sie leider etwas untergegangen: die Hoden-Kochweltmeisterschaft im serbischen Lipovica. Gewonnen hat das Gastgeberland vor Japan und Frankreich. Die Jury hatte jede Menge Gerichte mit einem gemeinsamen Nenner zu verkosten: Es mussten beliebig geschnittene Hoden beigemengt werden. Dazu ist zu sagen: Hoden zu essen kostet Überwindung, weil während des Kauens das Kopfkino verrücktspielt. Weshalb diese Köstlichkeit auf Speisekarten eher selten unter ihrem echten Namen zu finden ist. Am unerschrockensten sind die Spanier. Sie bieten Stierhoden als cojones del toro (Stiereier) an. Ein bisserl spanisch kommt uns die Verschleierungstaktik der Franzosen vor: Sie setzen die Stiereier als rognons blancs (weiße Nieren) auf die Karte. Besonders gefinkelt treiben es die Engländer. Sie nennen ja pommes frites bekanntlich french fries - und Lammhoden heißen lamb fries (also Lamm-Fritten).