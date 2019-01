Eine kulinarische Welt zwischen Eurofighter und Jagdschein

Johanna Maier gab all ihre Auszeichnungen zurück. Seitdem kocht sie nur noch ausgezeichnet - das gefällt auch Angela Merkel.

Wie bietet man in einem Restaurant mächtigen Gästen maximale Sicherheit? Für Karin Kneissls Hochzeitsgast Wladimir Putin wurden 901 Polizisten und 608 Soldaten aufgeboten. Hilfreich dürften auch die zehn Flugzeuge (darunter vier Eurofighter) und sieben Hubschrauber gewesen sein. Während Putin also im Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße saisonale Kost vom Haubenkoch Heinz Preschan sowie Wodka und Obstler kosten durfte, kostete dieses kulinarische Spektakel den österreichischen Steuerzahler knapp 500.000 Euro.