Für einen ganz Großen fiel der letzte Vorhang

Reinhard Gerer ist tot. Mit ihm verlieren die Köche einen Gralshüter. Seine Botschaft bleibt: Kochen sollte einfach genial sein.

"Es war für uns wie ein Spiel", erinnert sich der Salzburger Koch und Kolumnist Roland Essl an seine Zeit als Souschef in Reinhard Gerers Nobelrestaurant Korso im Hotel Bristol in Wien. "Wir hatten Gäste, die wollten nur Gerichte essen, die nicht auf der Speisekarte standen." Für solche Fälle hatten sie immer ein paar Extra-Zutaten gekauft. Aus denen komponierte Gerer dann spontan Gerichte für die oberen zehntausend. Damals hatte er es schon geschafft: Er war im Olymp der Kochkunst angekommen, erhielt als ...