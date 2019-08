Der Knödel ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann. Eine kleine Einführung in den Kosmos der Innviertler Küche.

In Wien wird das Sommerloch derzeit mit chinesischen Teigtaschen gefüllt. Nichts gegen Teigtaschen. Aber diese wurden eben illegal in Wohnungen gewuzelt. Es hieß, dass die Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden. Über Vorschriften in der Gastronomie können Sie sich gern einmal mit ...