Manchmal muss der Strom ausfallen, damit uns ein Licht aufgeht

Ohne Elektrizität ist der Mensch wieder auf sich allein gestellt. Das ist eine super Zeit für Demut und Geistesblitze.

Ein Tag ohne Strom macht nachdenklich. Wie lange bleiben Lebensmittel im Kühlschrank frisch? Wann ist das Fleisch in der Gefriertruhe hinüber? Schön langsam wird klar, wie sehr wir vor allem an Sonntagen von einer höheren Macht namens Handwerker abhängig sind. Die haben nämlich auch frei - was unsere kulinarische Freiheit drastisch einschränkt. Und über allem thront jetzt die Frage: Wie sollen wir jetzt kochen? Rudi Obauer hatte recht, als er sagte: "Frei bin ich erst dann, wenn ich mich selbst ernähren kann." Halten wir kurz den Atem an und lassen diesen Satz wirken.