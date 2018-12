Ob Hölle, Freispruch oder PapperlaPub: Alles ist denkbar

Von der Feinkosterei bis zur Knödelmanufaktur - die Namen neuer Lokale sind selten kreativ. Dabei gäbe es für Gastronomen so viele Schätze zu heben.

Österreichs Gastronomie hat Nachholbedarf. Zumindest was originelle Namen neuer Lokale betrifft. Die sind zumeist zum Gähnen. Derzeit stehen vor allem die Endungen "-ei" und "-manufaktur" hoch im Kurs. Schauen Sie sich um. Irgendwo ist sicher eine Greißlerei, Völlerei oder Knödel- oder Nudelmanufaktur in der

Nähe. Das ist okay. Diese Retro-Namen signalisieren: Hier gibt es noch (oder wieder) Handarbeit. Dabei könnten sich Gastronomen mit frecheren Namen zusätzlich ihre sündteuren Werbeagenturen ersparen. Im ersten Wiener Bezirk eröffnete kürzlich etwa ein Lokal namens Feinkosterei. Bis zur Eröffnung des

Lokals verdienten die Betreiber nur mit Catering ihr Geld. Sie verpflegten Fußballfans bei Heimspielen von Rapid Wien und Hochzeitsgäste sowieso. Auch das Kanzlerfest von Sebastian Kurz durften sie beliefern. Und genau da haben die Caterer ihre Chance vertan: Hätten sie ihr Lokal nicht Feinkosterei sondern Balkanroute genannt, dann wären die Betreiber zum Mekka heimischer Stammtischkultur geworden. Mit diesem Namen hätten sie nämlich den Werbe-Slogan verbreiten können, dass sie täglich ihre Balkanroute zum Ärger ihrer Gästeflut schließen. Kellner hätten als "Tellerschlepper" arbeiten können und die Stammtische würden in Asyltische umbenannt.