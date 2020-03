Heute gibt es Gratin Dauphinois. Dieses Gericht spricht alle an. Die Dauphiné ist eine schöne südostfranzösische Region mit einem lustigen Wappen auf dem - kein Scherz - zwei süße blaue Delphine mit roten Flossen zu sehen sind. Außerdem war der Dauphin jahrhundertelang der französische Thronfolger. Das verleiht diesem einfachen bäuerlichen Gericht einen Hauch aristokratischer Klasse. Und es gibt sogar einen Renault Dauphine. Der wurde bis 1968 gebaut und verfügte über einen - bitte festhalten - wassergekühlten Vierzylinder-Reihenmotor und Heckantrieb. Was auch Papas Aufmerksamkeit befeuern dürfte.

Und so einfach wird dieses wunderbare Gericht zubereitet: Schälen Sie 800 g rohe Kartoffeln und schneiden Sie diese in dünne Scheiben. Eine feuerfeste Form mit etwas Butter einreiben. Kartoffelscheiben darin aufeinanderschichten. In einem Topf etwa

300 ml Milch (oder Obers) erhitzen. Mit Muskat würzen und eine geschälte Knoblauchzehe hinzufügen. Die Flüssigkeit über die Kartoffeln gießen und die Form bei 180 Grad etwa 50 Minuten ins Backrohr geben. Zuvor natürlich noch pfeffern und salzen. Nach etwa 35 Minuten ungefähr 100 g geriebenen Emmentaler über die Kartoffeln geben. Denn nach 15 Minuten Backen schmeckt der Emmentaler am besten.

Tipp: Wer mit seinen Kindern kocht, der kann die Kartoffeln auch wie Kekse in Form bringen. Also Sonne, Mond und Sterne ausstechen. Künstler schneiden Delphine, Autos und Prinzen aus. Guten Appetit!

von Ilse Fritz.