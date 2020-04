Anna Lederer aus Hüttschlag hat uns ein verlockendes Rezept geschickt. Dort oben muss man ja bekanntlich ein tiefes Loch graben, um auf 1000 Meter Seehöhe zu gelangen. Das heißt, hier ist man dem Himmel schon besonders nahe, offenbar auch dem kulinarischen. Denn wenn die Kirchenglocken am Sonntag wieder aus Rom zurückkehren, dann hat sich Anna zur Feier des Tages etwas Besonderes ausgedacht. Nämlich das köstliche Dessert "Weißes Schokoladenmousse trifft dunkle Sauce". Und das geht so: Für sechs Personen benötigen Sie für das Mousse 125 g weiße Schokolade, 300 ml Schlagobers, ein Eigelb, ein Ei, einen EL Grand Marnier (Orangenlikör), ein Blatt Gelatine und einen EL Rum. Für die Schokosauce benötigen Sie 250 ml Wasser, 250 g Schokolade und 250 g Zucker. Für das Mousse zuerst die weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen. Ei und Eigelb unter die Schokolade rühren (lauwarm). Die Gelatine in kaltem Wasser schmelzen und in die Masse einrühren. Jetzt kommen der Grand Marnier und der Rum hinzu, erst dann das geschlagene Obers unter die Schokomasse rühren. In eine passende Schüssel füllen und ein paar Stunden kaltstellen. Für die Schokosauce müssen Sie alle Zutaten einfach nur unter ständigem Rühren aufkochen lassen, danach kaltstellen. Einen Löffel in heißes Wasser tauchen, Nockerl vom Mousse ausstechen, auf einen Teller geben und mit der Schokoladensauce verzieren. Fertig.

