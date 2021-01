Roland Essl entführt Sie ins Jahr 1719. Heute gibt es Kohlknödel mit Erbsensoße.

Was guttut in diesen Tagen: In Zeiten der Krise kann man sich auf die Besten verlassen. Auf einen wie Roland Essl. Er machte aus dem Weiserhof ein kulinarisches Kulturdenkmal und erfreute als SN-Kolumnist unsere Leser. Derzeit arbeitet er an seinem neuen Buch. Was heißt "arbeitet"? Er forscht. Und heute verrät er eine Interpretation eines Gerichts aus dem 18. Jahrhundert. Es stammt von Conrad Hagger, genau genommen aus dem "Salzburgerischen Kochbuch" aus dem Jahr 1719. Essl hat für Sie das Gericht ...