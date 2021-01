Heute gibt es Janssonin Kiusaus - und einen kostenlosen Finnischkurs.

Das Rezept für Blunzntörtchen vom 19. Jänner wollte und konnte ein Leser aus dem Pinzgau so nicht stehen lassen. Und das zu Recht! Wolfgang Rudi Rössner schrieb uns: "Die gute alte Blunze heißt in Finnland Mustamakkara (Musta heißt schwarz, Makkara heißt Wurst) und nicht Musta Makra." Das stimmt. Bleibt bloß zu hoffen, dass sich jetzt kein Wiener meldet und schreibt: "Es heißt Blunzn und nicht Blunze." Herr Rössner war so freundlich und hat uns auch noch ein finnisches Rezept geschickt. ...