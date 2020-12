Heide Karoline Wenzl hat uns ein Rezept aus Siebenbürgen geschickt. Sie schreibt, sie habe in eine 1945 nach Österreich gezogene Klausenburger Familie eingeheiratet: Fett + Zucker - eine Köstlichkeit in der Nachkriegszeit! Trotzdem nennt sie es nur "Gebackenes Heu". Und das geht so:

Je Schleckermäulchen ½ EL Butter und 2-3 Handvoll feine Suppennudeln. Milchpackung bereitstellen. Butter in einer Pfanne zerlassen, feine Suppennudeln in kurze Stücke brechen und drin hell- bis mittelbraun anrösten, dauernd rühren, damit sie gleichmäßig bräunen. ...