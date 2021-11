Dieses Mal widmen wir uns der Zubereitung einer westfälischen Spezialität.

Am Montag durfte ich Detektiv spielen. Ein paar Kolleginnen und Kollegen haben mich gefragt, was Kommissar Peter Faber im Dortmunder "Tatort" aufgetischt wurde. Er fragte, was es gibt. Die Dame antwortete: "Pfeffer-Podcast", und alle waren begeistert. Es klang zumindest so: Pfeffer-Podcast. Im Bild war es nicht zu sehen. Also musste eine kleine Internet-Recherche her. Das Ergebnis: Es war Pfefferpotthast. Eh klar. Dortmund, Ruhrpott und so. Dieses Gericht ist dort so bekannt wie bei uns das Gulasch. So eines hat Faber ...