So schmeckt der Winter. Rein in die gute Stube und - mmh: Kaspressknödel.

Heute wird es berührend. Wir haben ein super Rezept der 90-jährigen Lungauerin Ida Lanschützer bekommen. Darum hat sich ihr Enkel Christoph Grabuschnig gekümmert. Der wohnt seit Jahren in Wien. Was ihm dort fehlt? Omas Küche. Um ihre Rezepte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat er ein Buch im Eigenverlag produziert ("Ida kocht"). Aus der Fülle der darin enthaltenen Küchenklassiker haben wir uns Lungauer Kaspressknödel herausgepickt. Knödel sind übrigens überall. In Frankreich heißen sie quenelle, in Italien canederli, in Tschechien ...