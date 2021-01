"Schwer ist leicht was", sagte schon Ottfried Fischer. Oder anders formuliert: Man muss vieles nicht so eng sehen. Marcel Pagnol wiederum schrieb: "Das Leben ist nicht das Problem. Das Leben ist die Lösung." Und Heinrich Heine meinte weise: "Oh lass nicht ohne Lebensgenuss dein Leben verfließen. Und bist du sicher vor dem Schuss - so lass sie nur schießen."

In die Philosophie der Seelennahrungsküche übersetzt, heißt das: Uns sollte viel mehr powidl sein. Und genau bei diesem Gedanken ...