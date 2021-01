Das am Donnerstag vorgestellte Müsli stieß auf großes Interesse. Also vertiefen wir die Sache. Das Müsli ist allein schon deshalb interessant, weil es ursprünglich eher einen bescheidenen Ruf hatte. Erfunden wurde es in der Schweiz. Entwickelt wurde es um 1900 vom Aargauer Arzt Maximilian Oskar Bircher-Benner. 1920 tauchte es erstmals auf Speisekarten vegetarischer Restaurants auf. Rasante Verbreitung fand es erst in den 1940er- und 1950er-Jahren. Vor allem in Gefängnissen, Heimen, Klöstern und beim Militär. Heute spricht man dagegen in den ...