Wie man mit einem "Hendl vom Blech" zu Theessink und Danzer kommt.

Heute erfreut uns Peppo Seeleitner mit einem "pikanten Hendl vom Blech". Da fiel mir gleich der Blues-Musiker Hans Theessink ein. Er erzählte einmal im Rahmen einer Kochstunde, dass er in den USA ein "Erdhuhn" gegessen habe. Das geht ungefähr so: Ein gerupftes Huhn mit Gewürzen einreiben und in drei Lagen Alufolie wickeln. Dann ein Loch ausheben und das Huhn reinlegen. Erde drauf. Dann wird ein Lagerfeuer über dem Huhn gemacht. Nach einer oder zwei Stunden sollte das Huhn perfekt sein. ...