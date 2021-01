Begleiten Sie uns heute in ein zauberhaft duftendes Hotel in Marrakesch.

Als wir vor ein paar Wochen Sepp Forcher gefragt haben, was ein Freigeist wie er während eines Lockdowns empfindet, da antwortete er: "Da merkt man erst, was für ein Segen das Fernsehen ist." Unserem Leser Willy Ehrreich ging es kürzlich ähnlich. Da schrieb er uns: "Heute lief auf ORF 2 der Film ,Ein Hotel in Marrakesch'. Vor einigen Jahren verbrachten meine Frau und ich den Jahreswechsel in Marrakesch. Auf Maultierrücken erklommen wir die Kasbah du Toubkal, am Fuße des schneebedeckten ...