Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn - und posten Sie weniger

Früher ging man in das Gasthaus, um sich dort zu unterhalten. Heute will man beim Essen von der ganzen Welt gesehen werden.

Die Komikertruppe Monty Python war ihrer Zeit meilenweit voraus. Da gibt es etwa diesen skurrilen Sketch, in dem ein gelangweiltes Ehepaar im Restaurant an einem Tisch sitzt. Dann taucht John Cleese als Kellner auf. Er reicht ihnen zwei Speisekarten. So scheint es zumindest. In Wahrheit sind es zwei Gesprächskarten. Er fragt nämlich höflich: "Welches Gespräch hätten Sie heute gern?"

Als leidenschaftlicher Gasthausbesucher erinnere ich mich wehmütig an eine Zeit, in der man sich auf gutes Essen und Trinken ...