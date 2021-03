Die "New York Times" zog Italiens Zorn auf sich. Was ist passiert?

Diese Meldung ging schneller um die Welt, als ein Teller Spaghetti alla Carbonara kalt wird. Dieses Gericht wurde in der "New York Times" nämlich als "Smoky Tomato Carbonara" veröffentlicht. Darin wurde das Eigelb mit Tomatensauce vermischt. Brrrh. Der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti reagierte sauer, italienische Politiker verschnupft. Von einer "schlechten Karikatur" war die Rede und dass dies nur "die Spitze der amerikanischen Kulturlosigkeit" sei. Schauen wir uns das genauer an. Es heißt, diese Sauce sei nach Köhlern benannt. Also den Carbonari. ...