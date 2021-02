Kochen soll ein Handwerk sein? Blödsinn. Es gibt keinen Beruf, bei dem so viel Wissenschaft im Spiel ist wie in der Küche.

Viktor Frankl meinte einmal: "Glück ist nicht etwas, das dazu kommt." Dieser Satz drängte sich kürzlich auf, als daheim ein Kurzschluss des Wasserboilers nonchalant auch den Kühlschrank, den Geschirrspüler und den E-Herd vom Netz geschossen hat. Vor 150 Jahren wäre das egal gewesen. Damals gab es noch keinen Strom im Haushalt. Da wurde anders gekocht.

So ganz ohne Strom erinnerte ich mich an das "Baeckeoffe". Davon erzählte mir der gebürtige Lothringer Koch Yves Weisang. Das Gericht, so Yves, ...