Wie schaut ein Dinner für 100 Gäste aus, wenn die Tischgesellschaft von der gesamten Weltbevölkerung abgebildet wird?

Was soll man von unserer Welt halten? Die einen rätseln darüber, wie sie sich glücklich essen können, andere wissen oft gar nicht, ob sie überhaupt eine ordentliche Mahlzeit bekommen. Da gibt es ja diesen Werbeslogan: "Mood Food: Essen Sie sich glücklich!" Soll heißen: Lieber Papaya als Burger. Und was die Hungernden betrifft: Da gab es in der Kindheit doch diesen seltsamen Befehl: "Alles aufessen. In Afrika verhungern die Kinder." Da fühlte man sich hilflos. Wie sollte man das Beuscherl, dem ...