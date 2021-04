Vor zehn Jahren war es noch schick, Weltläufigkeit auszustrahlen. Heute stehen wir uns bereits mit unseren Dialekten im Weg.

Es gibt ein englisches Sprichwort, das nach diesem Lockdown wohl wirklich niemand mehr hören kann: "My home is my castle." Was einst ein Ausdruck wohliger Geborgenheit war, klingt heute wie die Einweisung ins Gefängnis. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen. Auch bei der Ernährung wagen wir es meistens schon nicht mehr, den Blick über den regionalen Tellerrand zu werfen. Lassen Sie es mich so sagen: Das ewige Gelaber von der Heimat auf dem Teller nervt. Vor 15 Jahren war die ...