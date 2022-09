In der Gastronomie braut sich was zusammen

Der Wirtshausbesuch wird immer mehr zum Luxus. Dafür ist die Kiste Bier so billig wie vor 25 Jahren. Da stimmt doch was nicht.

In der Gastronomie trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Das erkennt man an den Preisen, die derzeit verlangt werden (können). Während jedem Wirt, der den Bierpreis nur sanft erhöht, der Teufel an den Hals gewünscht wird, feiern sogenannte Instagram-Lokale fröhliche Urständ. Das beste aktuelle Beispiel hierbei ist das Wiener Kleinst-Café namens Fenster-Café. Darin hat gerade einmal der Barista Platz, der seine zugegebenermaßen interessanten Köstlichkeiten durch ein Fenster reicht. Dann können Sie im Stehen ein Foto von sich auf Instagram ...