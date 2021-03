Heute ist für jeden etwas dabei. Lassen Sie sich inspirieren: von purer Innviertler Fleischeslust - und von Essen auf Rädern auf allerhöchstem Niveau.

Heute will Ihnen die Teufelsküche pure Lebensfreude schenken. "Endlich wieder Wirtshaus zur Bums'n" ist auf diesem Plakat rechts zu lesen. Zugegeben: Der Trick mit dem kleingeschriebenen "Wirtshaus zur" nimmt der Aussage ein wenig die Schlüpfrigkeit. Das Bild stammt aus dem Vorjahr. Die erste Welle der Pandemie ebbte gerade ab und die Gasthäuser durften wieder öffnen. Seitdem hänge ich ein bisserl an der "Bums'n". Die befindet sich in Schärding und bietet alles, was ein gestandenes Wirtshaus dort zu bieten haben sollte. ...