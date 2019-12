Über nichts kann der Österreicher so vortrefflich streiten wie über sein Essen. Dabei schmeckt es am besten, wenn man alles probiert - egal wie es heißt.

Klingt komisch, ist aber so: Auch wenn die Bezeichnung einer Zutat nicht falsch ist, tendiert der Österreicher in Schnappatmung zu geraten, wenn ihm der Name der Speise spanisch vorkommt. Etwa wenn jemand Kartoffel und nicht Erdapfel sagt. Oder Tomate statt ...