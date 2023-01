Über die segensreiche Wirkung einer tiefsinnigen Orgie

Vergessen Sie den sinnlosen Fasching. Wer eine ausgelassene aber tiefgründige Orgie feiert, hat mehr vom Leben.



Ein Kollege ließ mir eine Depesche zukommen: Heute, Freitagabend, findet der Burgball der Militärakademie in Wiener Neustadt statt. Der Fasching nimmt also Fahrt auf. Was fällt uns zur Militärakademie ein: In erster Linie, dass die Kostüme der Offizierinnen und Offiziere leider wenig originell sind. Statt der Uniformen werden eben Galauniformen getragen. Das militärische Tanz-Exerzieren ist nur konsequent. Denn das Kapital zur Gründung von Wiener Neustadt geht zu einem Großteil auf das Lösegeld zurück, das Herzog Leopold V. für den englischen ...