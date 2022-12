Über die wichtigste Kunstform der Welt: Unser Essen

Wenn Aktivisten einen Monet mit Kartoffelpüree bewerfen, dann ärgert man sich - über den achtlosen Umgang mit Püree.

Wenn Aktivisten Kunstwerke in Museen mit Speisen bewerfen, dann kann man ihnen nicht viel vorwerfen. Nur eines findet die Teufelsküche verwerflich: Diese Aktivisten bedienen sich für ihre Aktionen nicht fauler Eier, welken Salats oder anderer verdorbener - also nicht mehr verwendbarer - Lebensmittel. Der Pranger im Mittelalter war da schlüssiger. Da hatte einmal ein Bäcker die Semmeln zu klein gemacht, schon hatte er den (welken) Salat beziehungsweise ein faules Ei im echten Gesicht. Und was ist heute? Die bewerfen Kunstwerke ...