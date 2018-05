Und fröhlich schwört der Haubenkoch: "Bei meiner Air."

Im Leben kocht man füreinander. In Kochshows kocht man gegeneinander. Oder anders formuliert: Die Pornografie tötet die Erotik.

Der Schriftsteller Karl-Markus Gauß geht auf seinen Reisen oft dorthin, wo es wehtut. Etwa nach Svinia in die östliche Slowakei. Dort lebt ein Zweig der Roma, der selbst von anderen Roma gemieden wird. Man nennt sie die "Unberührbaren". Manchmal ist ihre Not so groß, dass sie ihre Hunde essen. Gauß hat das in seinem Buch "Die Hundeesser von Svinia" aufgezeichnet. Wir erwähnen das jetzt nur, um klarzumachen: Gauß hält viel aus.