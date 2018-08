VW und die Rache der Volkswurst

Oder wie Ketchup die Welt im Innersten zusammenhält.

Endlich kommt wieder Bewegung in den VW-Konzern. Und Starthilfe leistet ausgerechnet die hauseigene Currywurst. Um ganz genau zu sein: das Ketchup. Denn die Mitarbeiter hatten sich in ihren Kantinen jahrelang an das Ketchupmodell Mondelez gewöhnt. Dieses wurde aber eingestellt. Und der neue Lieferant bringt die spezielle Schärfe des Vorgängers nicht hin. Man spürt die Schärfe jetzt auf der Zungenspitze und nicht mehr im Rachen. Das Geschmackserlebnis lässt sich mit dem zu schnellen Loslassen der Kupplung vergleichen: kurz gehüpft und abgestorben.