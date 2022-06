Wie man ein paar fast kostenlose Köstlichkeiten zubereitet

Wenn schon alles teurer wird, dann schauen wir uns eben dort um, wo das Essen (fast) nichts kostet. Im Garten eines Spitzenkochs.

Plastiktische, Papierbecher, Strohhalme, Plastikverpackung und ein Sackerl für die Abfälle. Nein: Wir waren nicht im Gefängnis. Nachdem in München am Ostbahnhof - Achtung Überraschung - unser Zug ausgefallen war, nutzten wir die einzige gastronomische Sitzgelegenheit. Das war ein Fast-Food-Lokal. Noch nie haben wir in so kurzer Zeit in einem dystopisch anmutenden Ort so viel Müll und schlechte Laune zurückgelassen wie hier.

Szenenwechsel. "I reiß grod Topinambur aus", sagt der Werfener Spitzenkoch Rudi Obauer am Telefon. Wir wollen von ...