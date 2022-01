"Wollen Sie wieder mit dem Pferdefuhrwerk reisen? Eben."

Wer Verzicht beim Verzehr von Fleisch fordert, der sollte auch beim Gemüse mit der Zeit gehen.

Heute gibt es ein Geständnis. Oder besser: gleich mehrere. Erstens bin ich ein Fan von Günther Mayr. Der Leiter des ORF-Wissenschaftsressorts überzeugt mich immer wieder mit seinen unaufgeregten, aber dennoch empathischen Analysen der Pandemie. Am Mittwochabend lieferte er in der ZIB auch noch sein kulinarisches Meisterstück. Da sprach er vom Datensalat und Bundesländer-Marinaden, die schön langsam allen sauer aufstoßen. Was passiert eigentlich, wenn man so eine schön formulierte Gourmetkritik liest? Genau. Man kriegt Appetit. Ich spazierte in die Küche und ...