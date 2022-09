Wo sich das Virus immer noch orkanartig verbreiten kann

Man kann das Oktoberfest belächeln. Aber eines ist sicher: Es stellt kluge Köpfe vor extrem wichtige Herausforderungen.

Im Gegensatz zur Pfingstdult ist das Oktoberfest weitgehend sinnbefreit. Sie sehen das an den merkwürdigen Bildern, die derzeit auf uns hereinprasseln. Da geht es um Alkohol, Spaß, Trachten und Musik - die meistens keine ist.

Als Jugendlicher war ich oft auf dem Oktoberfest zu Gast. Also nicht auf der Wiesn in München, sondern in meiner Nachbarstadt Simbach am Inn. Als Braunauer musste man da rüber. Weil unser Oktoberfest ziemlich langweilig war. Damals musste ich schmerzhaft lernen, dass diese ...