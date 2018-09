Österreich schickt Klimt zum nächsten Gipfel nach Brüssel

Während in Salzburg die Staatschefs abreisen, beginnt in Brüssel das nächste Gipfeltreffen der österreichischen Präsidentschaft: mit Gustav Klimt, Wiener Philharmonikern und viel Wein.

Was in der Tagespolitik rund um den Salzburger EU-Gipfel schwer fällt, kann Kunst erleichtern - etwa einen Blick nach Ungarn ohne allererste Sorge, dass Grundsätze der EU verletzt würden. Auch am und um den Salzburger EU-Gipfel besprochene Themen wie Migration und Rechtsruck lassen sich mittels Kunst anders sehen. Unter österreichischer Präsidentschaft werden diese Themen seit Donnerstagabend in Brüssel in der Distanz von 100 Jahren aufgefächert. Mit der Ausstellung "Beyond Klimt" im Museum Bozar spielt Österreich einen der für das zweite Halbjahr vorbereiteten kulturellen Trümpfe aus.