Was der Gesundheit schadet, kann eine so beträchtliche Kulturgeschichte haben, dass damit locker eine Ausstellung zu bestücken ist. Weil aber in jüngster Vergangenheit der Tabakkonsum mehr Zündstoff für Streit denn stetig glühenden Genuss beschert hat, trägt die neue Schau im Tiroler Volkskunstmuseum den Untertitel "Konfliktgeschichte des Tabaks".