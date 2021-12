Bruce Springsteens Hits werden zur Wertanlage

Mit dem Verkauf seiner Songrechte folgt der Rockstar einem aktuellen Trend im Musikgeschäft - und sichert sich einen einsamen Rekord.

Die Geschichte hätte auch ganz anders verlaufen können. Im Jahr 1975 hatte Bruce Springsteen seinen ersten großen Schritt zum globalen Rockstar geschafft. Sein Album "Born to Run" verkaufte sich millionenfach. Doch der alte Vertrag, den er mit seinem Manager Mike Appel geschlossen hatte, verwehrte ihm weitgehend die Rechte an seinen eigenen Songs. Erst in einem zehnmonatigen Gerichtsprozess konnte er sich seine Musik gleichsam zurückkaufen. "Ich bin einer der wenigen Künstler jener Zeit, der die Rechte an all seinen Werken besitzt. ...